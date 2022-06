Kto oprócz Sochana? Zwrot akcji na szczycie draftu!

To już koniec wielkich emocji i oczekiwań - za nami kolejna ceremonia draftu NBA, jak zawsze zorganizowana ze stosowną pompą i wśród ogromnego zainteresowania mediów za oceanem. Dla Polaków było to tym razem szczególnie intrygujące wydarzenie, bowiem do procesu naboru zgłosiło się aż dwóch naszych zawodników - Jeremy Sochan (ostatnio w uniwersyteckiej drużynie Baylor Bears) i Aleksander Balcerowski (Gran Canaria, ostatnio na wypożyczeniu również w Mega Baskecie).

Ostatecznie tylko pierwszy z nich otrzymał angaż - wedle przewidywań został wybrany jako jeden z pierwszych dziesięciu picków i z numerem dziewiątym dołączył do San Antonio Spurs, gdzie będzie mógł rozwijać swoje talenty pod wodzą - bez żadnych wątpliwości legendarnego - szkoleniowca Gregga Popovicha.

Oczywiście dla amerykańskich obserwatorów najważniejsza była jednak obsada draftowej "jedynki" - tutaj jak zawsze typowano grono kilku zawodników i wiele mówiło się o tym, że ekipa Orlando Magic, której przypadał najwyższy pick, zdecyduje się na Jabariego Smitha Jra. Sam gracz w rozmowie z Yahoo Sports przyznał ostatnio, że "byłby zdziwiony, gdyby nie dostał numeru jeden" - jak jednak widać nie ma co wygłaszać zbyt wcześnie takich deklaracji.

Smith znalazł się bowiem dopiero na trzecim miejscu, wybrany przez Houston Rockets - wyprzedził go Chet Holmgren, którego z dwójką wybrało Oklahoma City Thunder, natomiast "jedynką" został Paolo Banchero, który teraz zasili szeregi Orlando Magic. Poniżej zestawienie wszystkich wyborów w obu rundach draftu.

