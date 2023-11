To było spotkanie, w którym zmierzyli się ze sobą dwaj faworyci do tytułu debiutanta sezonu. Chet Holmgren z Thunder zakończył je z dziewięcioma punktami, trafiając 3 z 10 rzutów z gry, siedmioma zbiórkami i trzema asystami. Natomiast Victor Wembanyama miał osiem "oczek", najmniej od debiutu w NBA, trafiając 4 z 15 rzutów z gry, ale zebrał 14 piłek, co jest jego rekordem, zanotował dwie asysty i bloki, a także popisał się kilkoma spektakularnymi akcjami.