Koszykarze Golden State Warriors z tytułem sportowca roku "Sports Illustrated"

Mistrzowie NBA koszykarze Golden State Warriors zostali uznani w 65. edycji prestiżowego magazynu "Sports Illustrated" za amerykańskiego sportowca 2018 roku ("Sportsperson of the Year"). Dopiero po raz czwarty w historii został doceniony zespół.

Zdjęcie Golden State Warriors /Getty Images



Poprzednio takie wyróżnienie otrzymały: w 1980 roku hokejowa olimpijska reprezentacja USA, która zdobyła złoty medal igrzysk w Lake Placid, w 1999 roku piłkarska reprezentacja USA kobiet (sięgnęła po złoty medal MŚ) oraz baseballowa drużyna Boston Red Sox (triumfator World Series).



Koszykarze Golden State zdobyli trzy mistrzowskie pierścienie w czterech ostatnich latach.



"To miły zaszczyt i coś, co cenimy jako grupa (ludzi - PAP) i organizacja. Wiem, że mówię to w imieniu nie tylko swoim, ale i kolegów. Jesteśmy poruszeni tym uznaniem. To ekskluzywna grupa zespołów" - powiedział lider "Wojowników" Stephen Curry.



Przedstawiciel NBA zdobył nagrodę prestiżowego magazynu po raz 10. w historii. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się we wtorek w Los Angeles.