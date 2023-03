Pozytywny występ Sochana, kolejny efektowny wsad

Sochan znów zaliczył porządny występ pod kątem statystyk - zdobył 14 punktów, zanotował 6 zbiórek, a także 2 przechwyty i po jednym bloku i asyście. To nie przełożyło się jednak w pełni na postawę całego zespołu, który na prowadzeniu był tylko po pierwszej kwarcie. W pozostałych trzech lepsze okazywały się "Rakiety" i to one wygrały spotkanie toczące się na samym dole Konferencji Zachodniej.