Aby znaleźć w historii zawodowej ligi NBA mecz z większą liczbą punktów, trzeba się cofnąć aż o 40 lat! Wtedy, to, 13 grudnia 1983 roku Denver Nuggets podejmowali Detroit Pistons z ich wschodzącą gwiazdą: Isiah Thomasem. Doszło do wymiany, która do dzisiaj stanowi rekord ligi. Po trzech dogrywkach zwyciężyła drużyna z Detroit 186-184. Aż dwunastu zawodników zakończyło mecz z dwucyfrowym dorobkiem punktów. Pistons znany z mocnej defensywy pozwolił rywalom na niesamowitą zdobycz punktową - ich defensywny styl pojawił się później.