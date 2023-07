Kontrowersyjna gwiazda zdumiała wszystkich. 93-latka uratowana, było blisko

Kyrie Irving to z pewnością sportowiec, obok którego nie można przejść obojętnie - jedni go uwielbiają, inni "uwielbiają go nienawidzić". Wszystko to dlatego, że rozgrywający jest znany nie tylko ze swych umiejętności koszykarskich, ale i szeregi kontrowersji, które zdołał jak dotychczas wywołać.

Szczególnie głośno zrobiło się o nim chociażby w trakcie pandemii COVID-19, kiedy to sprzeciwił się obowiązkowym szczepieniom zawodników. Efekt był taki, że ze względu na zróżnicowane prawa stanowe w pewnym okresie... mógł on grać dla Brooklyn Nets jedynie na wyjazdach, bo w Nowym Jorku bez certyfikatu zaświadczającego o przyjęciu szczepionki nie mógł nawet wejść do hali sportowej.

To jednak nie wszystko. Swego czasu krążyły historie o tym, że gracz był skłonny m.in. odprawiać w szatni specjalne indiańskie rytuały i palić szałwię, co, jak można się domyśleć, nie spotkało się z aprobatą reszty obecnych przy tym zawodników. Do tego należy dołożyć promowanie w Internecie filmu, który oskarżano o szerzenie treści antysemickich...

Irving ma jednak również inne, można powiedzieć, że "spokojniejsze", oblicze. Jak opisuje to m.in. "Daily Mail US", point guard już w przeszłości wsparł finansowo różne inicjatywy pomocowe, m.in. przekazał 38 tys. dolarów na rzecz rodzin ofiar wypadku drogowego w północnym Teksasie.

King Szczecin - Śląsk Wrocław 92:72. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Kyrie Irving pomógł 93-latce. Nietypowa historia z Karoliny Północnej

Teraz do tego wszystkiego można dołączyć jednak kolejną interesującą historię. Mowa tu o sprawie Josephine Wright, 93-letniej kobiety z Karoliny Północnej, której groziła eksmisja z własnego, odziedziczonego po zmarłym mężu domu.

Budynek znajduje się na działce należącej do rodziny Wrightów od czasów wojny secesyjnej, natomiast cały sęk tkwi w tym, że starsza pani została oskarżona o próbę zablokowania budowy dużego osiedla, które miałoby graniczyć z jej ziemią - przedmiotem sporu jest chociażby dokładna granica między działkami:

O tym, kto ma rację w tej sytuacji, będzie rozstrzygać oczywiście stosowny sąd, natomiast Kyrie Irving nie wahał się ani chwili, po której stronie stanąć w tym konflikcie - przekazał Josephine Wright 40 tys. dolarów na rzecz pomocy prawnej i oddalił widmo wspomnianej eksmisji. Nie można więc zaprzeczyć, że ma on gest - choć pojawiają się też głosy, że koszykarz chce po prostu złagodzić swój publiczny wizerunek takimi akcjami...

Kyrie Irving ma jeden pierścień mistrzowski NBA

Irving to obecnie gracz Dallas Mavericks i jedna z największych gwiazd ekipy z Teksasu - zaraz obok chociażby Luki Donczicia. W swojej karierze 31-latek zdobył m.in. jedno mistrzostwo NBA (w 2016 roku) oraz ośmiokrotnie występował w Meczu Gwiazd. Oprócz "Mavs" reprezentował też barwy Cavaliers, Celtics i Nets.

Kyrie Irving / AFP

Kyrie Irving do 2023 roku grał dla Brooklyn Nets / AFP