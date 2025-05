Koniec po 25 latach oczekiwania. Mistrzowie znokautowani, znamy finalistę

New York Knicks pokonało Boston Celtics w 119:81 w szóstym meczu półfinałowym Konferencji Wschodniej w NBA i awansowało do finału tejże po raz pierwszy od 2000 roku. Zmierzy się w nim z Indiana Pacers, to powtórka z 1999 r., która zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Pacers - także dość nieoczekiwanie - wyeliminowało Cleveland Cavaliers 4:1.