Vanessa Bryant, wdowa po Kobe'em Bryancie, jest zdruzgotana doniesieniami, że pracownicy biura szeryfa hrabstwa Los Angeles i straży pożarnej ujawnili zdjęcia szczątków ofiar katastrofy helikoptera, do której doszło 26 stycznia. W tragicznym wypadku zginął legendarny koszykarz, jego 13-letnia córka Gianna i siedem innych osób.

Adwokat Vanessy Bryant Gary C. Robb wydał oświadczenie w tej sprawie opublikowane w mediach społecznościowych. "Pani Bryant udała się do biura szeryfa w dniu katastrofy i poprosiła o wyznaczenie strefy zakazu lotów nad miejscem katastrofy i ochronę przed fotografami. Miało to dla niej ogromne znaczenie, ponieważ chciała w ten sposób chronić godność wszystkich ofiar tragicznego wypadku i ich rodzin. Szeryf Alex Villanueva zapewnił nas, że zostaną podjęte wszelkie środki w celu ochrony prywatności rodziny, i rozumiemy, że ciężko pracował, aby spełnić te prośby" - czytamy w oświadczeniu.



"Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny być godne zaufania. Jest niewybaczalne i godne ubolewania, że niektórzy pracownicy biura szeryfa i strażacy rzekomo naruszyli swój obowiązek. Jest to niewyobrażalne naruszenie ludzkiej przyzwoitości, szacunku i praw do prywatności ofiar i ich rodzin. Domagamy się, aby osoby za to odpowiedzialne zostały ukarane, ujawniono ich tożsamość i aby zapewniły, że zdjęcia nie będą dalej rozpowszechniane. Zwracamy się z wnioskiem o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie tych domniemanych incydentów" - podkreślił Gary C. Robb.



Jak informuje serwis TMZ, jeden z pracowników biura szeryfa poszedł do baru kilka dni po katastrofie i, chcą zrobić wrażenie na kobiecie, pokazał jej zdjęcia szczątków ofiar. Barman podsłuchał rozmowę i był tak oburzony, że złożył skargę przez internet.



"Pani Bryant jest wdzięczna osobie, która złożyła skargę, ujawniając te akty niesprawiedliwości" - zaznaczył adwokat Vanessy Bryant. "Prosimy wszystkich innych, którzy posiadają informacje na temat tych rzekomych ciężkich i haniebnych incydentów, aby skontaktowali się z naszym biurem pod numerem telefon, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej" - zaapelował prawnik.

Według źródła TMZ, kilka dni po katastrofie kierownictwo biura szeryfa zwróciło się do pracowników, którzy zrobili zdjęcia, aby się zgłosili i je usunęli, a jeśli to zrobią, nie zostaną w stosunku do nich podjęte żadne działania.



Biuro szeryfa wydało komunikat na ten temat: "Fakty dotyczące tych zarzutów są obecnie badane, podobnie jak skuteczność istniejących zasad i procedur. Szeryf jest głęboko zaniepokojony tym, że jego podwładni mogliby popełnić tak niewrażliwy czyn".



W katastrofie zginął Kobe Bryant, jego 13-letnia córka Gianna, koleżanki z drużyny koszykówki Gianny - Alyssa Altobelli i Payton Chester, rodzice Altobelli, John i Keri, matka Payton, Sarah, trenerka koszykówki Christina Mauser i pilot Ara George Zobayan.



Bryant, pięciokrotny mistrz NBA (2000-2002, 2009-2010) i dwukrotny mistrz olimpijski z reprezentacją USA (2008 i 2012), miał 41 lat.

