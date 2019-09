Menedżer Brooklyn Nets Sean Marks powiedział, że nie spodziewa się powrotu na boisko w sezonie 2019/20 jednej z największych gwiazd NBA Kevina Duranta. 30-letni zawodnik przechodzi rehabilitację po operacji zerwanego ścięgna Achillesa.

Durant nabawił się kontuzji łydki 8 maja w półfinale Konferencji Zachodniej, kiedy grał jeszcze w barwach Golden State Warriors i nie brakowało wówczas głosów, że gdyby nie walka o mistrzostwo, to sztab medyczny nie walczyłby o jego szybki powrót, tylko spokojnie pozwoliłby mu się leczyć. Tak się jednak wówczas nie stało, a w konsekwencji koszykarz zerwał ścięgno.

"Rehabilitacja przebiega bardzo dobrze, ale nie spodziewamy się jego powrotu na parkiet w nadchodzącym sezonie. To, kiedy znowu wróci do gry pozostawiamy w gestii Kevina. To on o tym zadecyduje" - powiedział Marks.

Durant podpisał kontrakt z Nets przed obecnym sezonem. Przez cztery lata zarobi 164 mln dolarów.