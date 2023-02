Karygodne zachowanie gwiazdy na drodze. "Jak w grze GTA: San Andreas"

LaMelo Ball, koszykarz Charlotte Hornets, to bez wątpienia zawodnik, któremu pewnych talentów nie brakuje - nie dziwi więc, że w układance "Szerszeni" jest on jednym z kluczowych punktów. Problem jednak w tym, że poza parkietem wykazuje się on... zdecydowanie zbyt gorącą głową. Udostępniona w sieci kompilacja pokazała wyraźnie, że Ball za nic ma sobie przepisy i zwyczajnie stwarza kolejne zagrożenia drogowe...