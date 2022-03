Kapitalny występ LeBrona Jamesa. Prawdziwy popis

W Los Angeles kibice zobaczyli popis Jamesa, zwłaszcza na początku czwartej kwarty, gdy trzykrotnie trafił za trzy punkty i przywrócił przewagę swojej drużynie (100:97). 37-letni koszykarz szalał na boisku. W tym wieku w NBA lepiej radził sobie tylko Kobe Bryant, który w 2016 roku uzyskał 60 punktów, ale w meczu pożegnalnym, gdy rywale nie utrudniali mu zbytnio zadania.

37-letni LeBron James dokonał nie lada sztuki

"Poniosła nas energia rozpaczy. Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. To wiele znaczy dla naszych kibiców, którzy na to zasługują, a my ostatnio nie graliśmy dobrze" - powiedział James, którego średnia punktowa (29,4) nie była tak wysoka od sezonu... 2007-2008.

17-krotni mistrzowie ligi przełamali serię czterech zwycięstw, ale nadal zajmują dziewiąte miejsce w Konferencji Zachodniej z bilansem 28 wygranych i 35 porażek. Warriors są na trzeciej pozycji (43-21).

W Miami spotkały się dwie najlepsze drużyny Konferencji Wschodniej. Miejscowi Heat pewnie wygrali z "Szóstkami" z Filadelfii 99:82. Gospodarze skutecznie blokowali kandydata do tytułu najbardziej wartościowego zawodnika sezonu zasadniczego Kameruńczyka Joela Embiida, który trafił tylko cztery razy na 15 rzutów z gry. Nie zawodził jednak z linii rzutów wolnych i zdobył łącznie 22 punkty. W ekipie gospodarzy po 21 uzyskali Jimmy Butler i Tyler Herro. Heat prowadzą na Wschodzie z bilansem 43-22.

Wyniki sobotnich meczów koszykarskiej ligi NBA:

Charlotte Hornets - San Antonio Spurs 123:117

Dallas Mavericks - Sacramento Kings 114:113

Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 124:116

Memphis Grizzlies - Orlando Magic 124:96

Miami Heat - Philadelphia 76ers 99:82

Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 135:121

Tabele:

Eastern Conference

Atlantic Division

Z P Proc.

1. Philadelphia 76ers 39 24 .619

2. Boston Celtics 38 27 .585

3. Toronto Raptors 34 29 .540

4. Brooklyn Nets 32 32 .500

5. New York Knicks 25 38 .397

Central Division

1. Milwaukee Bucks 39 25 .609

1. Chicago Bulls 39 25 .609

3. Cleveland Cavaliers 36 27 .571

4. Indiana Pacers 22 43 .338

5. Detroit Pistons 17 47 .266

Southeast Division

1. Miami Heat 43 22 .662

2. Charlotte Hornets 32 33 .492

3. Atlanta Hawks 31 32 .492

4. Washington Wizards 28 34 .452

5. Orlando Magic 16 49 .246

Western Conference

Pacific Division

1. Phoenix Suns 51 12 .810

2. Golden State Warriors 43 21 .672

3. Los Angeles Clippers 34 31 .523

4. Los Angeles Lakers 28 35 .444

5. Sacramento Kings 24 42 .364

Southwest Division

1. Memphis Grizzlies 44 21 .677

2. Dallas Mavericks 39 25 .609

3. New Orleans Pelicans 27 36 .429

4. San Antonio Spurs 24 40 .375

5. Houston Rockets 15 48 .238

Northwest Division

1. Utah Jazz 39 23 .629

2. Denver Nuggets 37 26 .587

3. Minnesota Timberwolves 36 29 .554

4. Portland Trail Blazers 25 38 .397

5. Oklahoma City Thunder 20 43 .317

