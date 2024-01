Zespół San Antonio Spurs od dłuższego czasu okupuje ostatnią pozycję w tabeli Konferencji Zachodniej i obecnie nic nie wskazuje na to, że pozycja podopiecznych Gregga Popovicha miałaby ulec zmianie. "Ostrogi" wygrały do tej pory tylko osiem spotkań , w tm w przedostatniej rundzie z Washington Wizards. Nie był to jednak moment przełomowy, bo już starcie z Philadephia 76ers sprowadziło kibiców Spurs na ziemię.