Jeremy Sochan znowu błyszczy. Widowisko w Memphis, a wszyscy mówią o wymianie

Jeremy Sochan po kontuzji pleców na razie wciąż nie powrócił na stałe do wyjściowej piątki San Antonio Spurs i w spotkaniu z Memphis Grizzlies w nocy z poniedziałku na wtorek znowu wychodził z ławki. Trzeba jednak przyznać, że jeśli mowa o notowanych liczbach, to zaliczył on wyraźny postęp w porównaniu do poprzednich spotkań.