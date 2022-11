Jeremy Sochan z pięcioma punktami. Najlepszy w historii start Bucks

Grał 23 minuty, a dorobek punktowy powiększył w drugiej połowie spotkania, nie myląc się przy żadnej z prób. Najpierw zdobył pierwsze punkty po przerwie - dunkiem po podaniu Poeltla, a w połowie czwartej kwarty trafił z dystansu, po otrzymaniu piłki od Isaiaha Roby'ego. Był to jego piąty celny rzut za trzy na 24 oddane w tym sezonie. Miał też dwie zbiórki, asystę, przechwyt, blok i dwa faule. Gdy przebywał na parkiecie, Spurs wygrali ten fragment różnicą sześciu punktów, co jest jedynym dodatnim wskaźnikiem plus/minus w zespole.

Drużyna trenera Gregga Popovicha przegrała jednak wyraźnie to spotkanie. Równy pojedynek toczyła tylko na początku, kiedy to po trzypunktowym rzucie rezerwowego Gorgui Dienga przegrywała tylko 21:23 na 4.39 przed końcem pierwszej kwarty. Od tego momentu gospodarze zdobywali punkty seriami, po inauguracyjnej odsłonie prowadzili 40:27 i już do końca meczu kontrolowali wynik, powiększając różnicę. Pomagała im w tym ponad 60-procentowa skuteczność rzutów z gry (53/87), podczas gdy goście trafili 39 z 80 prób (48,8 proc.).