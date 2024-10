Jeremy Sochan szaleje na parkiecie. Taki wyczyn Polaka, Amerykanie mogli go tylko oklaskiwać

Inauguracja nowego sezonu NBA zbliża się wielkimi krokami, więc zespoły walczące w najbardziej prestiżowej koszykarskiej lidze świata powoli domykają swoje przygotowania do kampanii 2024/2025. W nocy z 15 na 16 października według czasu polskiego San Antonio Spurs rozegrali swój przedostatni sparing, a w nim kapitalną formą popisał się reprezentant Polski Jeremy Sochan, który odnotował double-double. To jednak nie wystarczyło do tego, by "Ostrogi" mogły cieszyć się z triumfu.