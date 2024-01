Zawodnicy Spurs wciąż są najgorsi w Konferencji Zachodniej, ale w sobotę pokonali jej dotychczasowego lidera. Jak ważne było to zwycięstwo świadczą słowa Gregga Popovicha . "To nasza najlepsza wygrana" - powiedział szkoleniowiec "Ostróg", odnosząc się tego sezonu.

Już początek spotkania był interesujący. Po dwóch minutach zostało ono przerwane, ponieważ na parkiet wleciał... nietoperz. Do jego złapania wydelegowano maskotkę gospodarzy "Kojota", który wystąpił w stroju Batmana. Zajęło mu to trochę czasu, ale w końcu udało się schwytać zwierzę do siatki, co wywołało wielką radość na trybunach.