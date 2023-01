Jeremy Sochan po raz pierwszy w NBA zagrał na zero

Jeremy Sochan, chociaż przebywała na parkiecie przez 29 minut, nie nie zdołał zdobyć punktów dla San Antonio Spurs, co przydarzyło mu się po raz pierwszy w NBA. Jego zespół przegrał na wyjeździe z New York Knicks 114:117. To 26. porażka "Ostróg" w sezonie.