Jeremy Sochan obiektem drwin. Wszystko przez jeden szczegół. "Widać, że Polak"

Do 12 kolejnych meczów wydłużyła się już seria porażek San Antonio Spurs. Drużyna Jeremy'ego Sochana ostatnie zwycięstwo odniosła na początku listopada w rywalizacji z Phoenix Suns. Od tamtej pory nie udało jej się pokonać żadnego rywala. Po 17 meczach San Antonio Spurs znajduje się na dnie tabeli Konferencji Zachodniej.

W nocy z niedzieli na poniedziałek podopieczni Gregga Popovicha doznali porażki w rywalizacji z aktualnym mistrzem NBA - Denver Nuggets. "Ostrogi" przegrały 120:132, a Jeremy Sochan nie mógł zaliczyć spotkania do udanych. Polak na parkiecie spędził nieco ponad 17 minut i zaliczył cztery punkty, dwie zbiórki i dwie asysty. Wygląda na to, że przystosowanie się do nowej roli w drużynie zajmie mu nieco więcej czasu.