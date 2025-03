Jeremy Sochan nie dokończył meczu z Lakersami. Awantura na parkiecie

Jeremy Sochan przedwcześnie zakończył mecz z Los Angeles Lakers. Sędziowie w akcji

"Zdążył" to dobre określenie po tym, co stało się na 6 minut i 27 sekund do końca spotkania. W jednej z akcji Polak był faulowany przez Jarreda Vanderbilta. Już po gwizdku sędziego nasz rodak został bardzo delikatnie popchnięty przez Amerykanina prawą ręką, na co zareagował rzutem piłką w jego tułów. Vanderbilta to wyraźnie zdenerwowało, podszedł do Sochana i go popchnął oburącz. Zrobiło się gorąco, ale sytuacja szybko została opanowana.