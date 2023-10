Jeremy Sochan na razie nie gra. Wiadomo, dlaczego Polak opuścił sparing

W ostatnich dniach Jeremy Sochan opuścił już gierkę wewnętrzną swojej drużyny, a teraz nie zagrał także w meczu sparingowym. Według San Antonio kibice nie muszą mieć powodów do niepokoju - polski koszykarz ogólnie odczuwa skutki intensywnych treningów i jest obolały, ale nie ma żadnej konkretnej kontuzji, która mogłaby wykluczyć go na dłużej. Po odpoczynku będzie mógł więc szybko wrócić zarówno do zajęć, jak i do gry w barwach swojej amerykańskiej drużyny.