Jeremy Sochan kontuzjowany tuż przed draftem! Problemy polskiego koszykarza

Już w nocy z 23 na 24 czerwca polskiego czasu odbędzie się draft NBA. To selekcja największych koszykarskich talentów przez najlepsze kluby świata. W tegorocznej edycji udział weźmie Jeremy Sochan, zaledwie 19-letni reprezentant Polski.

Jeremy Sochan ma 19 lat, to reprezentant Polski

Fachowcy nie mają wątpliwości, Polak zostanie wybrany w okolicach 10 numeru. Niestety w ostatniej fazie testów i treningów przed naborem Sochan nie ma powodów do zadowolenia. Doznał urazu mięśnia uda, co nie pozwoliło mu wziąć udział w treningu z Washington Wizards.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak drużyna Golden State Warriors świętowała mistrzostwo NBA z kibicami! WIDEO AFP

To jednak nie powinno wpłynąć na plany zespołów NBA wobec jego osoby - To nic poważnego, trening był ważny, ale same rozmowy i obecność są tak samo istotne - powiedział Sochan dziennikarzom. Koszykarz ma rację, większość klubów strategie draftową obiera na kilka tygodni przed głównym wydarzeniem.

Reklama

Czytaj także: Wielki powrót na tron. Finał NBA zakończony

Draft do NBA odbędzie się w Barclays Center na Brooklynie w Nowym Jorku. O kontrakt w NBA powalczy też inny reprezentant Polski Aleksander Balcerowski, który trenował z Atlanta Hawks czy Sacramento Kings. Jego umowa w NBA będzie zapewne zależna od występów w Lidze Letniej.