Na placu gry wyróżnili się przede wszystkim dwaj koszykarze drużyny "Królów" - Domantas Sabonis oraz De'Aaron Fox, którzy dopisali do swoich kont double-double (Litwin miał 34 pkt i 11 zb, Amerykanin 31 pkt i 10 a). Podobna sztuka udała się też graczowi Spurs Jakobowi Poeltlowi, który zdobył 18 pkt i dodał do tego 12 zbiórek.

NBA. Jeremy Sochan przedwcześnie zakończył udział w meczu Spurs. Co z Weekendem Gwiazd?

Polskich sympatyków basketu naturalnie najbardziej powinny interesować wieści dotyczące Jeremy'ego Sochana - te zaś są niezbyt optymistyczne, bo nasz kadrowicz rozegrał przeciwko Kings niespełna siedem minut, po czym udał się do szatni narzekając na uraz pleców. Do rywalizacji już nie wrócił.

Na razie jego klub nie poinformował, na ile poważna jest to kontuzja, natomiast trzeba trzymać kciuki za szybki powrót skrzydłowego do zdrowia - już niebawem ma on bowiem, jako pierwszy "Biało-Czerwony" w historii, wziąć udział w Weekendzie Gwiazd, a konkretnie w miniturnieju Rising Stars, przeznaczonym dla najzdolniejszych młodych graczy. Współzawodnictwo to jest zaplanowane na 17 lutego.