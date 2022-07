- Jeremy Sochan oficjalnie związał się z nami kontraktem - poinformowała ekipa San Antionio Spurs, publikując fotografie z niezwykle ważnej dla Polaka chwili.

NBA. Jeremy Sochan podpisał kontrakt z San Antonio Spurs

19-latek sprawił, że tegoroczny draft NBA cieszył się w naszym kraju sporym zainteresowaniem. Było niemal pewne, że Jeremy Sochan zostanie wybrany w pierwszej rundzie i tak się właśnie stało. Polak wybrany z numerem "9" trafił do ekipy San Antonio Spurs .

Tuż po drafcie Jeremy Sochan stwierdził, że to wszystko jeszcze do niego nie dociera . Miał już jednak okazję oswoić się z perspektywą walki o cenne minuty na parkietach NBA, a po podpisaniu kontraktu może skupić się już wyłącznie na dbaniu o swoją formę. Obyśmy mogli go oglądać w akcji w jak największej liczbie spotkań.

