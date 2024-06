Jeden Luka Doncić to za mało. Boston Celtics coraz bliżej mistrzostwa

Koszykówka to gra wybitnie zespołowa. Choć Dallas Mavericks mają wybitnego Słoweńca Lukę Doncicia (32 punkty) to Boston Celtics mieli dziś aż pięciu zawodników z dwucyfrową zdobyczą i w efekcie dość łatwo wygrali drugi mecz finałów NBA 105:98. Celtowie prowadzą już 2-0 w serii i są coraz bliżej tytułu mistrzowskiego nr 18 - do tej pory jest remis, po 17 w odwiecznej rywalizacji z Los Angeles Lakers .

Szybko zaznaczył swoją obecność na parkiecie bohater pierwszego meczu Kristaps Porzingis , który efektownie "zaczapował" Niemca Maxi Klebera . Łotysz zmniejszył prowadzenie Mavs do jednego punktu (14:15), a chwilę później doprowadził do remisu, po 22. Celtowie nie mogli trafić zza łuku (1 na 9) i przegrali pierwszą kwartę 25:28.

Boston Celtics objęli prowadzenie 2-0 w finale NBA z Dallas Mavericks

Wreszcie przebudził się Kyrie Irving, którego dwutakt doprowadził do zmniejszenia deficytu Mavs do 7 punktów - 83:90 na osiem minut przed końcem spotkania. Po "trójce" najlepszego wśród Celtów Holidaya pękła setka - 100:89. Na minutę przed końcem przewaga Bostonu spadła do pięciu punktów (103:98), ale Jaylen Brown przypieczętował wygraną celnym rzutem. Kolejny mecz serii finałowej w nocy ze środę na czwartek, rywalizacja przeniesie się do Dallas.