Jaylen Brown dołączył do protestujących w Atlancie

Koszykarz Boston Celtics Jaylen Brown jechał 15 godzin samochodem, żeby dołączyć do protestujących w Atlancie. Zarzewiem stała się sprawa 46-letniego czarnoskórego George'a Floyda, który zmarł w trakcie zatrzymania przez policję

"To jest pokojowy protest. To, że jestem celebrytą, koszykarzem NBA, nie oznacza, że nie powinienem zabierać głosu w takich sprawach. Przede wszystkim jestem czarnoskórym mężczyzną i członkiem tej społeczności. Milczenie na temat niesprawiedliwości, jakich doświadczamy, nie jest w porządku. Nasz głos musi być słyszalny. Mam dopiero 23 lata i nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale wiem, jak wszyscy z nas teraz się czują" - powiedział w opublikowanym na Instagramie wideo.

Brown jest wiceprzewodniczącym National Basketball Player Association, związku zrzeszającego aktywnych i byłych zawodników NBA.

Koszykarz umieścił także zdjęcie, na którym widać, jak trzyma transparent z napisem: "Nie mogę oddychać". To właśnie nawiązanie do śmierci George'a Floyda. W poniedziałek do internetu trafiło nagranie z incydentu, na którym widać, jak jeden z policjantów brutalnie przyciska mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że nie może oddychać. Wkrótce mężczyzna zmarł. Słowa Floyda "Nie mogę oddychać" stały się głównym hasłem protestów.