Jak stać się milionerem? Zostań maskotką w NBA. Ujawniono pensję, kwota szokuje

Paweł Czechowski NBA

Jak dziwnie by to nie zabrzmiało, mecze NBA to nie tylko popisy najlepszych koszykarzy świata - to również specyficzna otoczka każdego spotkania, której częścią są m.in. występy maskotek. Okazuje się przy tym, że wykonanie przed kibicami pokazu w stroju np. wielkiej pumy może być... szalenie opłacalne i łatwo stać się dzięki temu nawet milionerem.

Zdjęcie Rocky to najlepiej opłacana maskotka NBA. Ulubieniec kibiców Denver Nuggets zarabia w przeliczeniu kilka milionów złotych za sezon! / Jamie Schwaberow / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP