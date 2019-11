Luka Donczić kontynuuje swoją wspaniałą serię w NBA. 20-letni Słoweniec poprowadził Dallas Mavericks do efektownego zwycięstwa na wyjeździe z Houston Rockets 137:123.

Derby Teksasu toczyły się pod dyktando gości. Mavericks odnieśli w niedzielę piąte zwycięstwo z rzędu. Liderem był Donczić, który uzyskał 41 punktów, miał 10 asyst i zebrał sześć zbiórek. To już czwarty mecz z kolei, kiedy Słoweniec rzucił co najmniej 30 "oczek".

"Luka skradł show. Polegaliśmy na nim przez większość meczu. On w tym momencie gra niesamowicie" - powiedział Kristaps Porzingis, kolega z ekipy Dallas.

"To wielkie zwycięstwo. Nie ma co do tego wątpliwości" - przyznał z kolei Rick Carlisle, szkoleniowiec Mavericks.

Porzingis zakończył spotkanie z 23 punktami i 13 zbiórkami, natomiast Tim Hardaway junior rzucił 31 punktów, trafiając 10 z 18 prób.

Lider "Rakiet" James Harden zdobył 32 punkty i zebrał 11 piłek.

"Pozwoliliśmy im robić, co chcą od początku spotkania, a kiedy masz taki komfort, to zyskujesz pewność siebie. I tak się stało" - stwierdził Mike D'Antoni, szkoleniowiec Houston.

Jego podopieczny Clint Capela w szóstym meczu z rzędu zebrał co najmniej 20 piłek (22), dodając 21 punktów.

