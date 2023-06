Hit stał się faktem, rewolucja. Noc kapitalnych wieści dla... Polski

Draft NBA 2023 przyniósł wyjątkowo wiele emocji - wszystko to za sprawą przewidywanego picku numer jeden, za który od dawna uznawano Victora Wembanyamę . Francuz, dotychczas reprezentujący w swojej ojczyźnie ekipę Metropolitans 92, to gigant nawet wśród koszykarzy, który mierzy 219 cm (niektóre źródła podają nawet 221 cm).

To jednak nie jest tak istotne jak fakt, że zawodnik ten ma wrodzony talent, który zdaniem wielu ekspertów może postawić go kiedyś w panteonie największych sław najlepszej koszykarskiej ligi świata. Wembanyamę każda drużyna chciałaby mieć w swoich szeregach - padło jednak na... San Antonio Spurs .

Draft 2023: Victor Wembanyama w San Antonio Spurs. Jeremy Sochan ma nowego utalentowanego kolegę

To właśnie oni bowiem wylosowali niedawno pierwszy wybór w drafcie - co istotne, wcześniej SAS oskarżani byli o tzw. tankowanie, czyli celowe przegrywanie meczów, by doprowadzić do takiej właśnie sytuacji. Jeśli taki faktycznie był plan - to udał się on w stu procentach.