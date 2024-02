Heroiczna pogoń Spurs. "Sochan Niszczyciel" powrócił - i to w takim stylu

Po jak zawsze wyjątkowym, ale i jak zwykle od co najmniej kilku lat krytykowanym pod różnymi względami All-Star Weekend, Jeremy Sochan miał prawo do niemałego zadowolenia, bowiem jego zespół (Team Jalen Rose) zatriumfował w mini-turnieju Wschodzących Gwiazd.

Polak, który pierwotnie nie był nawet powołany do Rising Stars Challenge, w nocy z 22 na 23 lutego według czasu polskiego powrócił tymczasem razem z resztą graczy San Antonio Spurs do zmagań sezonu regularnego NBA i... starł się z Sacramento Kings w niezwykle ciekawym stylu.

NBA. Spurs przegrywają z Kings, Sochan blisko double-double. Wyjątkowy występ Sabonisa

Ostatecznie nie zdało się to na nic, bo ekipa z Kalifornii "przycisnęła" przeciwników w samej końcówce - co ciekawe ostatni rzut w meczu wykonał Jeremy Sochan, pudłując jednak odrobinę. Nawet gdyby przy tym jednak padła i "trójka", to w ogólnym rozrachunku nie miałoby to zapewne znaczenia. Warto też zwrócić uwagę na tę akcję "Niszczyciela":