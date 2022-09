Gwiazdora NBA czeka spora kara. Wszystko przez jeden filmik

22-latek opublikował na swoim instagramowym story filmik, na którym znajduje się grupka mężczyzn. Edwards komentuje ich ubiór w dosyć obraźliwych słowach, na końcu dodając "Patrzcie, na jakim świecie przyszło mi żyć". Zawodnik został bardzo szybko skrytykowany za opublikowanie filmu na swoim koncie, a zarzucany mu zostaje homofobiczny język wypowiedzi. Koszykarza Timberwolves śledzi na instagramie ponad milion osób.

Edwards szybko zreflektował się nad tym, co zrobił i dzień później zamieścił oświadczenie z przeprosinami.

- To, co powiedziałem, było niedojrzałe, krzywdzące i lekceważące. To nieakceptowalne dla mnie, czy jakiejkolwiek innej osoby, by używać języka w tak okrutny sposób, nie ma na to żadnego wytłumaczenia. Zostałem wychowany zdecydowanie lepiej niż to - napisał na swoim twitterowym profilu.

Reklama

Edwards w 2020 roku został wybrany z numerem 1 w drafcie, teraz prawdopodobnie czeka go spora kara finansowa. W przeszłości za homofobiczne komentarze karani byli Rajon Rondo czy Kobe Bryant, a grzywnę 50 tysięcy dolarów otrzymał Kevin Durant.

Zdjęcie Anthony Edwards / GETTY IMAGES NORTH AMERICA David Berding/DB / AFP