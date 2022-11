Gwiazda skazana za przemoc domową. Do więzienia jednak... nie trafi

Sportowiec został wkrótce zwolniony za kaucją i aż do teraz oczekiwał na rozwiązanie swojej sprawy. Ostatecznie został w teorii skazany ale... do więzienia nie pójdzie. Przy okazji w jego przypadku znalazła zastosowanie zasada "Nole contendere" (z łac. "Nie chcę się kłócić") - sprawę bardzo dokładnie opisało ESPN.

NBA. Miles Bridges bez więzienia, ale z długą listą kar

O co dokładnie chodzi? Bridges otrzymał karę trzech lat więzienia (za uszkodzenie ciała pokrzywdzonej), ale w zawieszeniu, a to dlatego, że przystał na swoistą ugodę sądową. Przyjął karę, nie przyznając się jednocześnie do winy (owo słynne "Nole contendere"), co jest możliwe w amerykańskim systemie prawnym. Jednocześnie jego adwokat i prokuratura doszli do porozumienia, w myśl którego z oskarżenia zniknęło sformułowanie dotyczące "ciężkiego uszkodzenia ciała". Zarzuty dotyczące znęcania się nad dziećmi zostały zupełnie odrzucone.