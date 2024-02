Gwiazda ośmiesza rywali w czołowej lidze globu. Niebawem ma grać dla Polski

Brandin Podziemski do NBA trafił w 2023 roku po drafcie, w którym został wybrany w pierwszej rundzie z numerem 19. przez ekipę Golden State Warriors i bardzo prędko wpasował się do wypełnionej gwiazdami ekipy "Wojowników", obecnie regularnie spędzając już po ok. 30 minut na parkiecie w praktycznie każdym kolejnym meczu GSW.

Jednocześnie zwrócił on wiele uwagi polskich sympatyków basketu, bowiem nazwisko gracza jest nieprzypadkowe - ma on korzenie w kraju nad Wisłą i już jakiś czas temu wskazywał, że może on wystąpić w kadrze "Biało-Czerwonych". Niedawno, podczas All-Star Weekend, w ramach którego 20-latek wziął udział w Rising Stars Challenge, zadeklarował on, że prawdopodobnie latem 2025 roku stanie się częścią drużyny "Orłów".