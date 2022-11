Gwiazda oskarżona o antysemityzm z "przeprosinową" listą zadań. To musi zrobić

Cała afera związana z Kyriem Irvingiem zaczęła się w momencie, gdy koszykarz Brooklyn Nets udostępnił w mediach społecznościowych link do filmu "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America!", który jest uznawany za dzieło niosące ze sobą antysemickie przesłanie.

Zawodnik po jakimś czasie sam usunął swój wpis, natomiast to nie zatrzymało lawiny krytyki, jaka na niego spadła. Nie trzeba było też długo czekać na pierwsze reakcje - już w czasie kolejnego meczu "Siatek" na trybunach zjawiła się grupka ludzi w jarmułkach i koszulkach z napisem "walcz z antysemityzmem". Co więcej firma Nike, z którą związany jest od ośmiu lat, zawiesiła z nim współpracę.

Oczywiście sami Nets również musieli jakoś zareagować - i poszli po twardym kursie względem swego gracza, bowiem zawiesili go na pięć spotkań ligowych, aczkolwiek wygląda na to, że to jedynie doraźne rozwiązanie. Jak bowiem podaje Shams Charania, dziennikarz "The Athletic", Irving by powrócić do gry będzie musiał spełnić listę sześciu zadań:

Pierwsze dwa kroki to oficjalne przeprosiny i publiczne potępienie wspominanego wcześniej filmu oraz wpłacenie 0,5 mln dolarów na rzecz inicjatyw antydyskryminacyjnych. To o tyle ciekawe, że już jakiś czas temu sportowiec wespół z nowojorskim klubem wydał specjalne oświadczenie, w którym kajał się pośrednio za swój czyn i zobowiązywał się do wpłacenia pieniędzy.

Liga Antydefamacyjna (Anti-Defamation League, ADL), żydowska organizacja zajmująca się walką z antysemityzmem, która miała być odbiorcą wpłaty - jak informuje Associated Press - odmówiła jednak przyjęcia tej kwoty. Jej przedstawiciele uznali, że Kyrie Irving musi najpierw wprost określić to, czy ma poglądy antysemickie, czy też nie. Będzie też musiał raczej wydać również nowy komunikat, w którym padnie bezpośrednio słowo "przepraszam", którego zabrakło wcześniej.

Co potem? Koszykarz będzie musiał przejść również kurs dotyczący wrażliwości wobec innych ludzi oraz kurs dotyczący zjawiska antysemityzmu. Ma spotkać się też z przedstawicielami ADL oraz liderami społeczności żydowskiej - najpewniej tej lokalnej, brooklyńskiej. Na sam koniec uda się do właściciela Nets, Joego Tsaia, by opowiedzieć o swoich wnioskach.

Kyrie Irving dla Brooklyn Nets gra od trzech lat

Kyre Irving dla "Siatek" gra od 2019 roku - wcześniej występował dla Boston Celtics, a do NBA trafił w roku 2011 jako numer jeden draftu. Został wówczas wybrany przez drużynę Cleveland Cavaliers. Obok Kevina Duranta, Irving to bez wątpienia jeden z liderów nowojorskiej franczyzy.