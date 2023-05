Gwiazda koszykówki Luka Dončić, grający w lidze NBA, pokryje koszty pogrzebów ofiar środowej strzelaniny w szkole w Belgradzie - poinformował w czwartek jego klub Dallas Mavericks. Do strzelaniny doszło w Serbii, a koszykarz jest Słoweńcem, ale ma serbskie korzenie. Bardzo poruszyło go to, co zobaczył podczas relacji z tej tragedii. Serbia ogłosiła żałobę narodową.