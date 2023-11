⁠Gwiazda NBA bohaterem skandalu. Dowody są jednoznaczne. Grozi mu 15 lat

W ostatnich dniach nad zawodnikiem zebrały się czarne chmury. Do Internetu wyciekły bulwersujące zdjęcia, na których widać zawodnika w towarzystwie młodej dziewczyny. Ta pochwaliła się, że odbyła z 21-latkiem stosunek, z czego mogą wyniknąć poważne kłopoty. Nieoficjalnie mówi się, że dziewczyna nie ma jeszcze ukończonych 16 lat, tak więc odbywając z nią stosunek Australijczyk dopuścił się poważnego złamania prawa.

Kariera młodej gwiazdy Oklahomy na zakręcie

Livv Cook, bo tak nazywa się partnerka Giddeya widziana była wielokrotnie w jego towarzystwie, a z udostępnianych materiałów wynika, że łączy ich bliższa relacja. W sieci pojawiły się również nagie zdjęcia koszykarza razem z dziewczyną , co oburzyło internautów.

W jednym z krążących po sieci materiałów słychać, że koszykarz nazywa Livv Cook swoją dziewczyną. Po chwili zwraca się do jej brata z życzeniami powodzenia w nadchodzącym meczu.

Ani Josh Giddey, ani władze Oklahoma City Thunder nie odniosły się jeszcze oficjalnie do sprawy, jednak ta wydaje się bardzo poważna. W stanie Oklahoma współżyć ze sobą mogą osoby, które mają przynajmniej 16 lat. Prawo stanowi, że w przypadku gdy osoba, która nie ukończyła jeszcze 16. urodzin odbyła stosunek z osobą powyżej 18 roku życia, może ona oskarżyć ją o gwałt drugiego stopnia, nawet jeśli był on za obopólną zgodą. Grozi za to aż 15 lat pozbawienia wolności.