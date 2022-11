Gracz NBA został oskarżony o antysemityzm. Teraz przeprasza i wypłaca fortunę

Zawodnik Brooklyn Nets Kyrie Irving został ostatnio oskarżony o antysemityzm po tym, jak w mediach społecznościowych udostępnił link do wzbudzającego kontrowersje filmu "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America!". Teraz koszykarz, wespół ze swoją drużyną, wydał specjalne, utrzymane w przepraszającym tonie oświadczenie i zobowiązał się wpłacić naprawdę sporą kwotę na poczet organizacji zajmujących się walką z nienawiścią i nietolerancją.