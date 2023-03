Gortat wbił szpilkę Sochanowi, szybka reakcja jego mamy. "Nic nie musi"

Jeremy jest Polakiem, ale wszędzie, we wszystkich statystykach, jest zapisany jak Brytyjczyk. Jeśli Jeremy jest Polakiem, czuje się Polakiem i tak bardzo wspiera Polskę, to pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić jest zmiana kraju, z którego pochodzi. Zdaję sobie sprawę, że długo mieszkał w Anglii, nie podważam tego kompletnie, gra dla reprezentacji Polski, ale jeżeli robi dla naszego kraju dużo, a robi, ale równocześnie to samo powtarza w Anglii, to chyba nie do końca jest to odpowiednia droga.