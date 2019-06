Golden State. Thompson ma zagrać w piątek, Warriors liczą też na Duranta

Klay Thompson z Golden State Warriors ma zagrać w piątkowym meczu wielkiego finału NBA - poinformował portal espn.com. W Oakland liczą też, że na parkiecie pojawi się Kevin Durant, który od blisko miesiąca przechodzi rehabilitację kontuzjowanej łydki.

Zdjęcie Klay Thompson (w środku), Kevin Durant (pierwszy z prawej) /AFP

Obrońcy tytułu przegrywają z Toronto Raptors 1-2. Bez Thompsona, który doznał urazu ścięgna uda w niedzielę, Duranta i Kevona Looneya "Wojownicy" ulegli na własnym parkiecie w meczu numer trzy kanadyjskiemu zespołowi 109:123.

- Ostatnie dwa dni były dobre dla Klaya. Teraz są jeszcze kolejne dwa przed nim i mam nadzieję, że w piątek pojawi się na boisku - powiedział trener Warriors Steve Kerr.

Rywalizacja będzie się toczyć do czterech wygranych.

- Myślę, że mądrość zwyciężyła, patrząc na to w kategoriach potencjalnej siedmiomeczowej rywalizacji. Zdrowie jest ważniejsze niż jeden mecz. Mam nadzieję, że Klay wróci do nas w spotkaniu numer cztery - powiedział Curry, który zdobył w środę 47 punktów.

Durant to z kolei najbardziej wartościowy zawodnik dwóch poprzednich finałów. Urazu łydki doznał 8 maja w meczu półfinału Konferencji Zachodniej z Houston Rockets. Do składu Warriors ma także wrócić Looney.

- Musimy walczyć. Wygrać w piątek, potem wrócić do Toronto i znowu wygrać, a potem zwyciężyć tu, w Oracle Arena, by móc się cieszyć i świętować. Mamy mnóstwo doświadczenia jako zespół. Byliśmy już w różnych sytuacjach, więc nie ma powodów do paniki - powiedział Draymond Green.

Warriors w finale są po raz piąty z rzędu, co nie udało się żadnej drużynie od pamiętnej passy Boston Celtics, którzy o mistrzostwo walczyli przez 10 kolejnych lat (1957-66). W czterech poprzednich "Wojownicy" zawsze rywalizowali z Cleveland Cavaliers. Górą byli w 2015, 2017 i 2018 roku. Raptors w NBA grają od 1995 roku, a do finału udało im się dotrzeć po raz pierwszy.