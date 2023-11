Gniew i klasa. Wściekły trener Sochana zrobił to podczas meczu, ale reakcja

Kolejny sezon i znowu to samo - chciałoby się rzec w kontekście San Antonio Spurs , którzy po rozegraniu 15 spotkań znajdują się na samym dnie tabeli Konferencji Zachodniej mając na swym koncie jedynie trzy zwycięstwa i serię nieprzerwanych porażek trwającą od 5 listopada.

W nocy z 22 na 23 listopada "Ostrogi" nie zdołały przełamać tej niemiłej passy i uległy na własnym terenie, we Frost Bank Center, Los Angeles Clippers 102:109 . Warto nadmienić, że jednym z najlepiej punktujących graczy był Polak Jeremy Sochan , natomiast... sporo uwagi przykuł też jego trener, Gregg Popovich .

NBA. Gregg Popovich nagle sięgnął po mikrofon. Trener Sochana z jasnym apelem

Podczas spotkania, gdy druga kwarta zbliżała się powoli już do swego końca, na linii rzutów osobistych stanął Kawhi Leonard, notabene najskuteczniejszy gracz LAC w tej potyczce (26 "oczek" - najwięcej na parkiecie). Wówczas to po trybunach poniosło się buczenie i gwizdy, co wprawiło "Coacha Popa" w mocne niezadowolenie: