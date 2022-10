Film z młodziutkim Sochanem obiega sieć. "Przyszła gwiazda NBA"

San Antonio Spurs niestety dla siebie rozpoczęli nowy sezon NBA od porażki - na inaugurację rozgrywek ulegli bowiem ekipie Charlotte Hornets 102-129 i jest to bez wątpienia dosyć niepokojący trend ze strony "Ostróg", bowiem wcześniej, w trakcie sparingów przygotowawczych, poza jednym wyjątkiem również przegrywali każdy swój mecz.

Mimo to Jeremy Sochan - jedyny obecnie Polak w najlepszej lidze świata - może uznać swój debiut za całkiem udany. Silny skrzydłowy zanotował bowiem siedem zbiórek (w tym dwie w ataku), zdobył cztery punkty, a do tego wszystkiego dorzucił po dwie asysty i dwa przechwyty. Co więcej pobił rekord SAS, stając się najmłodszym członkiem wyjściowej piątki w potyczce otwierającej sezon.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szczęsny w NBA? Polak świetnie radzi sobie w koszykówkę! WIDEO © 2022 Associated Press

Jeremy Sochan na nagraniu sprzed wielu lat. "Wywróżono" mu przyszłość

Nie dziwi więc, że postać zawodnika wzbudza obecnie spore zainteresowanie. Tomasz Tomanek, sam będący koszykarzem w drugoligowym MKKS Rybnik, "odkopał" stary filmik z Sochanem pochodzący z okresu, gdy ten miał 12 lat:

Nagranie rozchodzi się obecnie po TikToku, gdzie zebrało jak dotychczas blisko 30 tys. reakcji. Twórcą oryginalnego, nieco dłuższego materiału (widocznego poniżej) jest Zbigniew Bytomski, znany doskonale fanom polskiego basketu jako autor Serwisu Koszykówki Młodzieżowej.

Wideo youtube

To właśnie jego charakterystyczny głos słychać w filmiku. "Przyszła gwiazda NBA. Potem powiecie, że byliście na campie z gwiazdą NBA, prawda?" - zwraca się do pozostałych osób widocznych na nagraniu narrator. Cóż, nic tylko trzymać kciuki za to, by te słowa się spełniły, a power forward Spurs w przyszłości na przykład... zagrał w All-Star Game.

NBA. Jeremy Sochan szykuje się na mecze z Pacers i "Sixers"

Na razie jednak przed Jeremym Sochanem kolejne ważne wyzwania 22 października o godz. 01.00 (czasu polskiego) jego ekipa zmierzy się na wyjeździe z Indiana Pacers. Z kolei o północy z 22 na 23 października "Ostrogi" spróbują swoich sił w starciu z Philadelphia 76ers. Czy podopiecznym legendarnego Gregga Popovicha uda się na dobre odwrócić niekorzystną passę?

Zobacz także: Dramat legendy NBA. Dopadła go bardzo poważna choroba