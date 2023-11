Fatalnie, to znów się stało. Koszmar dla Sochana i ekipy Polaka, co dalej?

Drużyna San Antonio Spurs ma za sobą słabą kampanię 2022/2023, podczas której co rusz oskarżana była o tzw. tankowanie, czyli umyślne przegrywanie w celu wywalczenia sobie jak najlepszego wyboru w drafcie NBA. Sezon minął, do "Ostróg" trafiła "jedynka" naboru, Victor Wembanyama, a tymczasem kibice SAS... wciąż nie mają powodu do zadowolenia. W nocy z 20 na 21 listopada zespół Jeremy'ego Sochana przedłużył swoją fatalną passę i przegrał wyraźnie z LA Clippers 99:124.