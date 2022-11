Fatalna seria Spurs trwa. Nieudany mecz Sochana

Już przed sezonem prognozowano, że drużyna Spurs będzie należeć do słabszych w NBA. Mimo wszystko kibice w Polsce liczyli, że Jeremy Sochan będzie miał okazję nie tylko do gry, ale także i do kilku zwycięstw. Ostatnio jednak nie jest mu to dane zbyt często, bo jego zespół zanotował już czwartą z rzędu porażkę.

Tym razem Spurs ulegli Los Angeles Clippers 97:119. Na dziesięć spotkań w listopadzie była to ich dziewiąta porażka i po świetnym początku w październiku nie ma już śladu. Mecz w Los Angeles od samego początku układał się zdecydowanie lepiej dla gospodarzy, którzy narzucili swój styl gry. Co prawda drugą kwartę 26:24 wygrali Spurs, ale w pierwszej to Clippers byli lepsi 40:22, ustawiając sobie całe spotkanie pod kontrolą.

W trzeciej ekipa z Los Angeles jeszcze powiększyła swoją przewagę i ostatecznie zdecydowanie wygrała całe spotkanie. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Norman Powell, który uzbierał 26 "oczek", natomiast w zespole Spurs najskuteczniejszy był środkowy Jakob Poeltl z 20 punktami.

Czytaj także: Zachwyty nad Sochanem po kapitalnym wsadzie

Mateusz Ponitka: Mamy podstawy do budowania czegoś lepszego. Wideo / Zbigniew Czyż / INTERIA.TV

Tym razem nie był to szczególnie udany występ Jeremy'ego Sochana. Polak spędził na parkiecie co prawda aż 28 minut, czyli najwięcej ze wszystkich graczy Spurs, ale w tym czasie uzbierał tylko cztery punkty i cztery zbiórki. Przydarzyło mu się za to aż siedem strat.