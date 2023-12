Fatalna seria, niechlubny rekord NBA pobity. Kibice żądają zakończenia farsy

Amerykanie kochają muzykę, samochody i sport dlatego Detroit jest tak ważnym dla nich miastem . Metropolia, która wzięła nazwę od rzeki Detroit nad którą leży ma wszystko - muzykę (to tu założono sławna wytwórnię Motown), motoryzację (to tu korzenie mają koncerny Ford, General Motors, Chrysler) i sport - miejscowa drużyna koszykarzy Pistons (czyli "Tłoki") przez lata była jak miasto w stanie Michigan - szorstka, twarda, ale grała z sukcesami.

Detroit Pistons z negatywnym rekordem NBA

Spotkanie z Nets było dla Pistons trochę jak ten tragiczny sezon - niezły początek (14-punktowe prowadzenie w pierwszej kwarcie), gorący świąteczny doping kibiców niczym w play-off, a potem wszystko runęło w gruzach. Nieliczni kibice, którzy nie opuścili hali Little Caesars Arena do końcowej syreny w końcówce meczu skandowali "Sell the team! Sell the team!" (co znaczy "Sprzedaj klub!), pod adresem właściciela Pistons Toma Goresa, którego jednak nie było w pobliżu.