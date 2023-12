Fatalna passa twa, a tu takie złe wieści o Sochanie. Tego jeszcze nie było

Kibice San Antonio Spurs już dawno temu musieli przełknąć gorzką pigułkę i w zasadzie przyzwyczaić się do kolejnych porażek swoich ulubieńców - ubiegły sezon w wykonaniu "Ostróg" naprawdę nie zachwycał, ale kiepskie rezultaty przynajmniej pozwoliły zespołowi z Teksasu przejąć "jedynkę" draftu, czyli Victora Wembanyamę.

"Leśne Wilki" wygrały bowiem 102:94, a szczególnie udane były dla nich przede wszystkim dwie ostatnie kwarty. Co ciekawej w drugiej z czterech odsłon potyczki to Spurs zaprezentowali się lepiej i wygrali ją 10 punktami. Intrygująco robi się też, jeśli spojrzymy w statystyki.

NBA. Vassell liderem Spurs. Złe wieści w sprawie Jeremy'ego Sochana...

Liderem wśród punktujących nie został bowiem żaden gracz Timberwolves, a Devin Vassell z SAS (22 pkt). Do tego drugi najskuteczniejszy gracz, Keldon Johnson, odnotował double-double (21 pkt, 10 zbiórek), zresztą podobnie jak wspominany wcześniej Wembanyama (12 pkt, 10 zb). Dla drużyny z Minnesoty najwięcej "oczek" zdobył Mike Conley (18), natomiast na uwagę zasługują też Rudy Gobert (16 pkt, 20 zb) i Karl-Anthony Towns (14 pkt, 10 zb).

Niestety, niewiele dobrego można powiedzieć tym razem o występie reprezentanta Polski Jeremy'ego Sochana, który na placu gry spędził jedynie niespełna 22 minuty, zapisując przy swoim nazwisku sześć punktów, dwie zbióki i zero asyst. Stoi to w jaskrawym kontraście z jego poprzednimi występami, kiedy to m.in. pobił swój rekord kariery.