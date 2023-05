Fantastyczne wyróżnienie dla Polaka! Dokładnie na ten moment czekał

Jeremy Sochan został wybrany do drugiej najlepszej drużyny debiutantów bieżącego sezonu NBA. Żaden Polak nigdy wcześniej nie dostąpił takiego wyróżnienia. 19-latek z San Antonio Spurs premierowy sezon za oceanem może zaliczyć zatem do udanych. A zdaniem ekspertów - wszystko co najlepsze, dopiero przed nim.