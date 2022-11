Dziesięć punktów Sochana, Spurs lepsi od Milwaukee

Reprezentant Polski w swoim 12. meczu w lidze (z powodu choroby opuścił jedno spotkanie), jak w każdym z dotychczasowych, wyszedł na parkiet w podstawowej piątce zespołu. Grał przez 30 minut, trafił cztery z pięciu rzutów za dwa punkty, pomylił się przy dwóch za trzy oraz skutecznie wykonał obydwa wolne. Miał też siedem zbiórek (sześć w obronie, jedna w ataku), wyrównując swój rekord z pierwszego meczu z Charlotte Hornets, dwie asysty, blok, dwie straty i cztery faule. Gdy przebywał na parkiecie, drużyna wygrała ten fragment różnicą 22 punktów, co jest najwyższym wskaźnikiem plus/minus w ekipie (identyczny miał także Devin Vassell).

W hali AR&T Center w obecności 15 642 widzów (85 procent pojemności trybun) Spurs pewnie pokonali legitymujący sie najlepszym bilansem, ale zdziesiątkowany zespół Bucks, dla którego była to dopiero druga porażka w 12 ligowych spotkaniach. Goście grali bez kontuzjowanych najlepszych strzelców - Greka Giannisa Antetokounmpo, który ma kłopoty z lewym kolanem oraz Jrue Holidaya (skręcona prawa kostka), a problemy zdrowotne wyeliminowały także Krisa Middletona, Pata Connaughtona, Graysona Allena, Australijczyka Joe Inglesa i A.J. Greena.

Skrzydłowy Keldon Johnson zdobył dla zwycięzców 29 punktów, trafiając m.in. pięć z ośmiu rzutów za trzy. Było to jego 29. kolejne spotkanie, w którym odnotował co najmniej jeden celny rzut z dystansu, co jest drugą najdłuższą serią w historii klubu - po 32 takich spotkaniach Danny'ego Greena w 2012 roku.