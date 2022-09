Duża zmiana w lidze. Zacznie obowiązywać za dwa lata

Paweł Pieprzyca

Minimalny wiek uczestników draftu, w którym są wybierani kandydaci do gry w NBA, ma zostać obniżony z 19 do 18 lat - poinformował portal "The Athletic". Według dziennikarzy władze ligi i stowarzyszenie graczy uzgodniły już taką zmianę, która zostanie uwzględniona w nowym układzie zbiorowym, mającym obowiązywać od grudnia. Ma zostać wprowadzona od 2024 roku.

