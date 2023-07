Dramat LeBrona Jamesa. Fatalne wieści nadeszły zza oceanu

- Podczas poniedziałkowego treningu USC Trojans Bronny James upadł i doznał zatrzymania akcji serca . Został zabrany do szpitala, jego stan jest stabiln y i nie przebywa już na oddziale intensywnej terapii - napisał na swoim Twitterze Shams Carania.

Syn LeBrona Jamesa doznał zatrzymania akcji serca. Kariera schodzi na dalszy plan

Eksperci typowali, że Bronny James będzie pierwszorundowym wyborem draftu w 2024 roku. Kibice wierzą, że zdąży on wystąpić wraz ze swoim ojcem na parkietach NBA . Jednak w tym momencie jego dalsza kariera schodzi na dalszy plan. Młody koszykarz musi zadbać przede wszystkim o swoje zdrowie .

Wczoraj w trakcie treningu Bronny James doznał zatrzymania akcji serca. Sztab medyczny był w stanie zająć się nim i przetransportować do szpitala. Jego stan jest stabilny, nie przebywa już na oddziale intensywnej terapii. Prosimy o szacunek i prywatność dla rodziny Jamesa, poinformujemy media, kiedy będziemy mieli kolejne informacje. LeBron i Savannah chcieliby wyrazić publicznie wdzięczność sztabowi medycznemu Uniwersytetu Południowej Karoliny za niesamowitą pracę dla utrzymania bezpieczeństwa sportowców

Według informacji podanych przez "TMZ" zdarzenie to miało tzw. "Kod 3", co oznacza że zespół ratunkowy, taki jak karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, jedzie do nagłego wypadku z włączonymi światłami i syrenami. Sytuacja była bardzo poważna, ale na szczęście życie Jamesa udało się uratować.