New Orleans Pelicans wybrali z numerem pierwszym Ziona Williamsona w tegorocznym drafcie do NBA. Grający w barwach uniwersytetu Duke 18-letni skrzydłowy w poprzednim sezonie notował średnio 22,6 punktu na mecz.

Zdjęcie Zion Williamson /AFP

To trzeci w historii absolwent Duke wybrany z numerem pierwszym. Wcześniej dokonali tego Elton Brand i Kyrie Irving.



Memphis Grizzlies z numerem 2. wybrali Ja Moranta, a New York Knicks jako 3. wylosowali innego gracza z Duke - RJa Barretta. Jako 9. do Washington Wizards trafił Rui Hachimura. Mierzący 203 centymetry skrzydłowy jest pierwszym Japończykiem wybranym w drafcie do NBA.