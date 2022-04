Dostał palcem w oko, a mimo to poprowadził zespół do ważnej wygranej

Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Nikola Jokić. MVP sezonu regularnego zdobył 37 punktów, zebrał osiem zbiórek i zaliczył sześć asyst. I to wszystko, mimo że już w pierwszej minucie Draymond Green włożył Serbowi palec w oko. Po krótkiej przerwie Jokić był jednak zdolny do dalszej gry.

21 "oczek" dołożył Aaron Gordon, natomiast 15 i siedem asyst Bones Hyland. Pierwszoroczniak na początku drugiej kwarty w ciągu minuty trzy razy trafił za trzy punkty, wyprowadzając drużynę na 17-punktowe prowadzenie.

NBA. Golden State wciąż jedną wygraną od awansu

Spotkanie mogło jednak zakończyć się po myśli Warriors. W końcówce goście odrobili 10-punktową stratę i na minutę i 21 sekund przed ostatnią syreną wyszli na prowadzanie 121:119.

Nuggets zapewnili sobie jednak zwycięstwo, zdobywając siedem kolejnych punktów bez odpowiedzi rywala.

Mecz numer pięć w środę w San Francisco.

Wyniki niedzielnych meczów pierwszej rundy play-off w NBA:

Konferencja Wschodnia

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 95:119

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-1 dla Bucks)

Atlanta Hawks - Miami Heat 86:110

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-1 dla Heat)

Konferencja Zachodnia

Denver Nuggets - Golden State Warriors 126:121

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-1 dla Warriors)

New Orleans Pelicans - Phoenix Suns 118:103

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-2)